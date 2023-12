Depois das vitórias sobre o Al-Nassr, para o campeonato, e sobre o Nassaji Mazandaran, para a Liga dos Campeões Asiática, o Al Hilal, de Jorge Jesus foi até ao terreno do Al-Tai vencer por 2-1, na jornada 16 da Liga Saudita. Rúben Neves foi titular na equipa de Riade.

Sem perder há 23 jogos, o conjunto do treinador português entrou dominante na partida. O Al-Tai apenas conseguia sair através das arrancadas do ex Benfica Alfa Semedo, mas, sem surpresas, o Al Hilal chegou ao golo aos 21 minutos. Cruzamento da direita, com Al Dawsari, completamente sozinho dentro da área, a desviar para o fundo da baliza.

Pouco depois, Mitrovic acertou na barra, mas o árbitro assinalou falta sobre Alnakhli. Contudo, o defesa do Al-Tai jogou a bola com o braço antes da irregularidade e por isso o árbitro assinalou penalti para o Al Hilal após recorrer ao VAR. Com muita calma, Mitrovic fez o 2-0.

Perto do intervalo, Rúben Neves fez um verdadeiro golaço. O médio português rematou cruzado e fora do alcance do guarda-redes. Só que Mitrovic estava em fora de jogo no início da jogada e o golo foi anulado.

O Al-Tai respondeu e reduziu já no tempo de compensação do primeiro tempo. Tariq Abdullah aproveitou o adiantamento de Bono e fez um belo chapéu ao guarda-redes marroquino, que não ficou nada bem na fotografia.

No segundo tempo, o ritmo baixou, mas Mitrovic ainda podia ter bisado. O avançado acertou no poste, mas o Al Hilal somou mesmo a décima sexta vitória consecutiva e o vigésimo quarto jogo sem perder.

A equipa de Jorge Jesus tem agora 44 pontos no campeonato, mais 10 do que o segundo classificado Al Nassr, que joga a partir das 18h com o Al-Riyadh.