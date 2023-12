Com o triunfo frente ao Al Nassr, Jorge Jesus entrou para a história do Al Hilal.



O português tornou-se no treinador que liderou o clube à maior série de vitórias consecutivas da sua história: 14. O clube que fez questão de assinalar o feito com uma publicação nas redes sociais em que apelida Jesus de «mestre da tática».



O Al Hilal é, lembre-se, líder isolado da Liga saudita com mais sete pontos que o Al Nassr, de Ronaldo, Otávio e Luís Castro.