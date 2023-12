A insatisfação do português Cristiano Ronaldo durante o Al Hilal-Al Nassr (3-0) desta sexta-feira foi um dos focos do jogo grande da 15.ª jornada da liga saudita, sobretudo na segunda parte e já quando a equipa treinada por Luís Castro estava em desvantagem na partida.

Depois do golo inaugural para o Al Hilal, apontado por Milinkovic-Savic, aos 64 minutos, Cristiano Ronaldo até marcou o que seria, aos 74 minutos, o 1-1 no marcador. Porém, o golo foi anulado por posição irregular do português, que ficou incrédulo com a decisão da equipa de arbitragem liderada pelo colombiano Wilmar Roldán. Tanto que Ronaldo opôs-se de imediato à tentativa de reposição de bola do guarda-redes Bounou, quando esperava a validação do golo. Até o treinador Luís Castro mostrou o lance ao quarto árbitro pelo telemóvel, mas a decisão foi confirmada.

الأسطورة كريستيانو رونالدو يحتج على الحكم بسبب رفضه العودة للفار .

pic.twitter.com/7k3Q7LUUeH — يعقوب . (@X99i3) December 1, 2023

Já para lá dos 80 minutos, Ronaldo reclamou de duas decisões – uma na área em que chocou com Bounou e outra na qual pedia falta pelo corredor direito – e reclamaria também uma falta de Mitrovic no lance do 2-0, aos 90 minutos. Em todas elas, acabou a fazer um gesto polémico na direção da arbitragem, com a mão direita e punho cerrado, como quem dá a entender que o jogo estava comprado.

الدون و البليهي !!!!!!! pic.twitter.com/jGnKiBThqR — كورة | Alnassr 📽️ (@BLLvid) December 1, 2023

رونالدو يواصل البكاء 😂😂😂 pic.twitter.com/tV7wHnFpGH — مدرج الهلال (@modarajalhilal) December 1, 2023

A desilusão acentuar-se-ia quando Ronaldo assistiu Maran para o que seria o 3-1 aos 90+7m, num lance que voltou a ser invalidado: o português estava adiantado. Ao apito final, o 3-0 ditou a festa do Al Hilal e contrastou com a tristeza de Ronaldo e companhia.

Con un doblete ⚽️ de Aleksandar Mitrović, Al Hilal goleó 3-0 a Al Nassr de Cristiano Ronaldo en el clásico por la Saudi League 🇸🇦. Es líder del torneo con 41 puntos, a 7 de su rival y escolta.pic.twitter.com/XhZQ4zwwLP — VarskySports (@VarskySports) December 1, 2023

Com a vitória, o Al Hilal, dos portugueses Jorge Jesus e Rúben Neves, é líder com 41 pontos, agora mais sete do que o Al Nassr, que tem 34, no segundo lugar.