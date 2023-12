Única candidata à organização do Mundial 2034, a Arábia Saudita não descarta a possibilidade de realizar a competição no verão, mesmo num país em que as temperaturas podem chegar aos... 50º.

Em entrevista à BBC Sport, o ministro do desporto saudita, Abdulaziz bin Turki Al Faisal, revelou que a data exata do Campeonato do Mundo ainda está em discussão, isto depois de o Mundial do Qatar se ter realizado no inverno precisamente devido à questão das altas temperaturas.

«Para ser sincero, não sei. Estamos a estudar ambas as opções para ver o que é melhor. Vamos analisar. Vamos trabalhar para assegurarmos que seja o melhor Mundial de sempre», afirmou.

«Por que não estudar quais são as possibilidades de fazermos o Mundial no verão? Não nos importante quando é desde que consigamos assegurar que podemos oferecer a atmosfera adequada para albergar um evento deste tipo», acrescentou.