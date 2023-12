O treinador do Al Hilal, o português Jorge Jesus, defendeu que a vitória ante o Al Nassr (3-0), no jogo grande da 15.ª jornada da liga saudita, foi merecida, que até podia ter sido por uma diferença maior (quatro ou cinco golos) e relativizou as declarações do compatriota Luís Castro, treinador da equipa adversária, sobre a arbitragem.

«Nada foi alcançado ainda, são apenas três pontos e nada mais. Se eles estão a exigir um penálti sobre Ronaldo, eles devem, primeiro, entender a lei. Se a arbitragem tivesse sido boa, teríamos vencido por cinco golos. Acredito que Luís Castro falou da arbitragem apenas para justificar a derrota e não vou comentar mais o que ele disse», referiu Jesus, em conferência de imprensa, sublinhando que a vantagem na liderança, que é agora de sete pontos, nada decide no campeonato.

«O aumento da diferença entre nós e o segundo, para sete pontos, não nos dá nenhuma garantia de que decidimos alguma coisa. A liga ainda tem muitos obstáculos e o nível da competição é difícil», afirmou.

«Parabenizamos todos pelo sucesso deste evento na Arábia Saudita. Estrelas internacionais, grande presença de público e uma partida maravilhosa», assinalou.

O técnico deixou ainda uma questão no ar, a propósito da ausência de Neymar, grande estrela do Al Hilal, por lesão, falando das referências das outras equipas na Arábia Saudita. «E se as estrelas de outras equipas estivessem ausentes por lesão, como o Neymar? Sentimos falta dele, mas não fomos afetados como grupo e continuamos a conquistar vitórias. E se Ronaldo estivesse ausente do Al Nassr, Benzema do Al-Ittihad ou Mahrez do Al Ahli?», atirou.