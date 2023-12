O treinador do Al Nassr, Luís Castro, resgatou para si esta sexta-feira, após a derrota por 3-0 ante o Al Hilal de Jorge Jesus, as responsabilidades do resultado e encarou com naturalidade os «erros», mas deixou críticas ao facto de o árbitro colombiano Wilmar Roldán não ter analisado determinados lances no vídeo-árbitro.

O Al Nassr perdeu por 3-0 num jogo em que Ronaldo teve um golo anulado por posição irregular, que daria o 1-1, antes de o mesmo Ronaldo queixar-se de um possível penálti após um choque com o guarda-redes Bounou e de uma falta de Mitrovic no lance do 2-0, lances a que Luís Castro se referiu, no rescaldo do jogo.

«Quando uma equipa perde, não é o jogador A, B ou C que perde. Quando uma equipa perde, quem perde, primeiro, é o seu treinador, que é o responsável pela equipa. A derrota, sou eu que a assumo. Os meus jogadores são intocáveis. Trabalharam, deram o melhor deles, não são máquinas. Por vezes, cometem os seus erros, como eu e todos nós», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Agora, senhores que estão no VAR, descansados com uma tela à frente, num jogo que tem vários casos, o árbitro não vai uma vez observar um lance de VAR? Estranho, estranho. Estamos a falar de duas equipas, o Al Hilal ganhou. Ganhou bem, parabéns ao Al Hilal, vamos seguir. Não acabou o campeonato hoje, pode parecer que acabou. Não acabou, vamos seguir. Agora, não podemos seguir como está! Um lance na mão do Saud, o Saud toca na bola com o braço e a bola vai para o guarda-redes, nem foi falado no estádio, nem VAR. Passou despercebido. No lance do segundo golo do Al Hilal, há um empurrão ostensivo ao Cristiano. Pode-se empurrar na área, agora? Já tinha havido um lance destes quando foi a Liga dos Campeões dos clubes árabes. Com empurrão ostensivo e golo. Hoje, repetiu-se aqui a mesma coisa», prosseguiu, salientando que a equipa perdeu por «culpa própria» e sem deixar de dar os parabéns a Jorge Jesus e ao Al Hilal.

«Não perdemos pela arbitragem, perdemos por culpa própria. Agora, quem gere o jogo, deve geri-lo da melhor forma. Eu e os meus jogadores sentimo-nos injustiçados. Parabéns ao Jorge Jesus, parabéns ao Al Hilal pela vitória, mas eu vou dizer o que eu vi no jogo. Eu vi no jogo o guarda-redes do Al Hilal a sair e a atingir o Cris [Ronaldo] no ar. Nem ao VAR foi. Já não vou discutir o fora-de-jogo, se colocou as linhas na hora que toca na bola. Isso é uma máquina que traça linhas, aceito. Agora, os dois penáltis e o segundo golo do Hilal, eu discuto com o árbitro, porque não estou da opinião dele. Hoje, tinha sido aqui necessário o VAR do VAR», concluiu, já depois de ter analisado os «problemas» que o Al Nassr teve para entrar em jogo.

«Tivemos problemas no início do jogo e depois resolvemos esse problema, porque começámos a fazer circulação mais rápida a atrair e a mudar para o corredor contrário, para onde conseguíamos sair. No início do jogo, a circulação era lenta, permitia a pressão e obrigou-nos a cometer vários erros, por vários jogadores que têm estado muito bem ao longo do campeonato. Mas, naqueles primeiros 15 minutos de jogo, cometemos demasiados erros, que deram a sensação que estávamos a ser dominados pelo Al Hilal e esse domínio foi todo motivado por esses erros», observou.