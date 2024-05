O Olympiakos venceu a Fiorentina por 2-0 e agarrou o segundo e último bilhete para a final da Liga Conferência.

No «Georgios Karaiskakis Stadium», a formação grega, que contou com Chiquinho e Daniel Podence no onze inicial (André Horta entrou no segundo tempo), aproveitou o 4-2 conseguido na primeira mão para seguir em frente.

Destaque para o «bis» de Ayoud El Kaabi, que no «Villa Park» já tinha sido herói, ao fazer três golos. No lance do primeiro golo, o avançado marroquino finalizou um lance de classe construído pela equipa da casa, com a assistência de Quini a terminar no desvio certeiro para o fundo da baliza.

Aos 79 minutos, El Kaabi fechou as contas da eliminatória e confirmou o 6-2 no agregado das duas mãos.

Na final da Liga Conferência, o Olympiakos vai defrontar a Fiorentina, finalista vencida na época passada, quando perdeu por 2-1, com o West Ham.