O Manchester City venceu esta terça-feira em Jeddah (Arábia Saudita) o Urawa Reds, do Japão, por 3-0 e está na final do Mundial de clubes. Bernardo Silva e Matheus Nunes foram titulares, enquanto Rúben Dias não saiu do banco de suplentes dos citizens.

Num jogo de sentido único, a equipa de Pep Guardiola chegou à vantagem perto do intervalo e com ajuda portuguesa. Bernardo Silva e Matheus Nunes construíram a jogada, com o antigo médio do Sporting a cruzar tenso. Hoibraten, com alguma infelicidade, introduziu a bola na própria baliza.

Já no segundo tempo, o Manchester City fez o segundo golo. Kyle Walker desmarcou na perfeição Kovavic, que não tremeu na cara do guarda-redes e atirou para o 2-0 aos 52 minutos.

Sete minutos depois, Matheus Nunes e Bernardo Silva voltaram a estar em destaque. O camisola 27 dos citizens rematou para boa defesa do guarda-redes do Urawa Reds. A bola acabou nos pés de Bernardo Silva, que rematou colocado e fora do alcance do guardião japonês. A bola ainda sofreu um desvio num defesa e traiu Nishikawa.

O Manchester City está assim na final do Mundial de clubes, onde vai defrontar o Fluminense, do Brasil. O encontro está marcado para esta sexta-feira, em Jeddah, às 18h de Portugal.