Na antevisão à visita ao Aston Villa, Pep Guardiola afirmou que o Manchester City seria novamente campeão inglês se mantivesse os níveis exibicionais das últimas três partidas, onde empatou com rivais que lutam por lugares cimeiros. Ora, os citizens estiveram muito abaixo do que é habitual e foram derrotados no Villa Park por 1-0.

De resto, em Birmingham, Unai Emery bateu Guardiola pela primeira vez e o técnico campeão europeu chegou aos quatro jogos sem vencer no campeonato, algo inédito na carreira. Na primeira época no emblema de Manchester, o catalão chegou a registar um ciclo de seis jogos sem ganhar em várias competições , contudo, na liga nunca teve uma série tão má.

Os villans, tal como a estatística comprova, foram superiores durante todo o encontro. O City rematou apenas duas vezes em toda a partida, ambas na primeira parte. Já o Aston Villa, rematou mais de duas dezenas de vezes, mas o "tiro" certeiro aconteceu aos 74 minutos.

Leon Bailey armou um remate de fora da área, a bola bateu em Rúben Dias e traiu Ederson, que ficou sem capacidade de reação.

Com esta vitória, o Aston Villa ultrapassa o Manchester City e ascende ao terceiro lugar, com 32 pontos, menos quatro do que o líder Arsenal e menos dois do que o Liverpool, segundo classificado.

Os citizens caem para o quarto posto, com 30 pontos.

Resultados e classificação da Premier League