Fulham e Nottingham Forest estão de longe de estar a fazer uma temporada consistente na liga inglesa. As duas equipas vinham de derrotas e estavam separadas por apenas dois pontos na classificação.

Mas o jogo mostrou uma diferença muito maior do que isso, com uma exibição imparável da equipa de Marco Silva, que não hipóteses ao Forest, com Odysseas Vlachodimos na baliza.

O guarda-redes grego sofreu cinco golos, dois deles apontados por outro ex-benfiquista, o mexicano Raúl Jiménez.

O nigeriano Alex Iwobi também bisou, marcando antes e depois do bis de Jiménez, tendo Tom Cairney fechado o resultado.

João Palhinha foi titular no Fulham, saindo a poucos minutos do fim.

Com esta vitória, a equipa londrina saltou para o 12º lugar, com 18 pontos. O Forest é 16º, com 13.

Liverpool vence com assistência de Darwin Nuñez

Sem Diogo Jota, lesionado, o Liverpool foi a Sheffield bater o United, apadrinhando a estreia do novo treinador, Chris Wilder, acabado de regressar ao clube.

Vitória por 2-0, com golos de Virgil van Dijk e Szoboszlai, este último a passe de Darwin Nuñez, que entrou para o lugar de Luis Díaz. O triunfo mantém a equipa de Jurgen Klopp a dois pontos do líder Arsenal.

Nos outros jogos que decorreram à mesma hora, o Brighton bateu o Brentford (2-1) apesar de ter começado a perder, e o Bournemouth foi a Londres ganhar ao Crystal Palace, conquistando três pontos importantes para fugir aos últimos lugares.