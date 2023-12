O presidente do Bayern Munique, Herbert Heiner, não descartou a contratação de João Palhinha no mercado de janeiro, depois das negociações com o Fulham terem caído no último dia da janela de transferência do verão.

Em declarações à Bild-TV, Heiner garantiu que o clube bávaro está numa situação económica vantajosa e que está a analisar possíveis negócios no próximo mercado.

«Todos sabem que estivemos interessados no Palhinha. Ele esteve aqui para fazer exames médicos, mas no final o clube dele [Fulham] não deu luz verde, o que lamentamos», começou por dizer.

«Estamos a olhar para o mercado para ver o que é viável e o que faz sentido para nós», acrescentou.

O dirigente revelou ainda que o Bayern está a negociar a renovação de contrato com Thomas Muller, avançado que termina contrato no final da presente época.

«Thomas Muller é um ícone absoluto, merece. Todos queremos que termine a carreira no Bayern», garantiu.