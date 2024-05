Álvaro Pacheco é o nome mais forte para ser o novo técnico do Vasco da Gama e, sabe o Maisfutebol, a negociação para o acerto caminha de forma positiva.

Pacheco passou a ter vantagem na concorrência direta com o uruguaio Paulo Pezzolano, que este momento está a um passo de recolocar o Valladolid na primeira divisão espanhola.

Alvo recente do Cuiabá, Álvaro Pacheco, de 52 anos, está prestes a ter o contrato rescindido com V. Guimarães ao término da temporada e, com isso, vai ficar livre para rumar ao Brasil. Lembre-se que o técnico chegou ao D. Afonso Henriques à oitava jornada da Liga e desde então somou 18 vitórias em 33 jogos, tendo colocado a equipa a lutar pelo pódio da Liga.