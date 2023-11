João Palhinha esteve perto de trocar o Fulham pelo Bayern Munique, mas o negócio caiu no último dia do mercado de transferências de verão. Entretanto, o internacional português já renovou pelos cottagers, até 2028, porém, os alemães continuam interessados na transferência.

«É claro que ele ainda está no nosso radar. O clube trabalhou intensamente com Palhinha no verão. O último dia da janela de transferências foi um bocado estranho. Mas ainda não se pode dizer o que vai acontecer. Estamos a explorar o mercado», disse Christoph Freund, diretor desportivo dos bávaros, ao Sport Bild.

Palhinha, refira-se, comentou o episódio do mercado na segunda-feira e confessou que a transferência falhada para Munique «mexeu» com as suas emoções.