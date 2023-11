O futebolista português João Palhinha assumiu, esta segunda-feira, que a transferência não concretizada do Fulham para o Bayern Munique, no final do último mercado de transferências de verão, foi uma situação que «mexeu» consigo, mas que isso «são águas passadas» e aponta o foco ao «futuro», garantindo ambição para o que tem pela frente na carreira.

«Em relação a passado e futuro, não sei o que irá acontecer no futuro. Obviamente, isso foi algo que mexeu muito comigo, mexeu com a minha família. Já tive oportunidade de dizê-lo, mas são águas passadas. Não quero relembrar muito isso. Obviamente que é um grande orgulho e sabem o que se passou. Na minha vida, tudo o que tem acontecido tem sido por alguma razão, gosto de pensar que o futuro dir-me-á se o que aconteceu era o que tinha de acontecer ou não, mas isso só o futuro irá demonstrar», afirmou Palhinha, em conferência de imprensa, esta tarde, na Cidade do Futebol, à margem dos trabalhos da seleção nacional.

«Simplesmente, quero continuar a fazer o meu trajeto, como tenho vindo a fazer. Ninguém me tem dado nada ao longo da minha carreira, tudo o que tenho atingido é pelo meu valor, pelo meu trabalho e espero que assim continue. Tenho 28 anos, mas sei que ainda posso chegar mais alto e é com essa ambição que encaro o futuro», concluiu, quando questionado sobre o assunto.

Palhinha renovou pouco tempo depois com o Fulham, em setembro, até 2028.

Formado em grande parte entre Sacavenense e Sporting, Palhinha, que chegou aos leões nos juniores, passou pela equipa B, antes de empréstimos a Moreirense e Belenenses. Mais tarde, voltaria ao Sporting, em 2016/17, antes de duas épocas cedido ao Sp. Braga, de 2018 a 2020. Regressou aos leões para duas temporadas de afirmação na equipa sénior, de 2020 a 2022, entre as quais fez parte da conquista da Liga, ao fim de 19 anos, em 2021. Atualmente, cumpre a segunda época no Fulham, levando 12 jogos e dois golos, depois dos 40 jogos e quatro golos em 2022/23, na primeira época no estrangeiro.