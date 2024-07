Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) venceu ao sprint a terceira etapa desta Volta a França em bicicleta.

Na última de três jornadas cem por cento em solo italiano, o ciclista da Eritreia foi o mais forte na chegada a Torino. Frente aos melhores sprinters do mundo, Girmay terminou à frente de Fernando Gaviria (Movistar Team) e Arnaud De Lie (Lotto Dstny).

Já dentro dos últimos quilómetros, uma queda no pelotão levou a um corte e Jasper Philipsen foi um dos principais prejudicados. O vencedor da classificação por pontos no ano passado não conseguiu lutar pela vitória e viu ainda o seu companheiro de equipa Mathieu Van der Poel (campeão do mundo) sofrer uma queda.

Outro dos principais destaques desta etapa é uma nova mudança de camisola amarela. Em três dias de prova, três líderes diferentes. Com o mesmo tempo na classificação geral, Richard Carapaz cruzou a linha de meta primeiro que os mais diretos rivais (Pogacar, Vingegaard e Evenepoel) e assumiu assim a liderança da prova.

Segue-se a quarta etapa da 111.ª edição da Volta a França, que termina pela primeira vez este ano em solo francês. Destaque claro para a subida ao Col du Galibier, com 23km de extensão e uma pendente média de 5,1 por cento.