João Palhinha, jogador da seleção nacional, na flash interview à RTP 3, após a vitória sobre a Islândia (2-0), em Alvalade, na última jornada do Grupo J de qualificação para o Euro 2024:

«[Sente o quão inédita é esta qualificação?] Não foi fácil de atingir. Foi o objetivo que nos motivou mais, além de termos alcançado o principal objetivo, que era a qualificação para o Euro. O que fizemos não é fácil de fazer e a prova disso foi a história que escrevemos. Agora, temos o Euro pela frente e vamos encarar com o máximo de motivação. Estamos muito ansiosos para que chegue essa altura.

[Portugal é favorito?] Somos uma equipa ambiciosa, uma equipa lutadora, à imagem do nosso povo. Apesar de termos pouca população, temos todo o potencial. As outras grandes seleções vão ter respeito por nós, porque sabemos que o valor individual e coletivo está presente. Quero muito que chegue o Euro. É de realçar o trabalho do staff. É uma estrutura muito grande e não somos só nós que conseguimos este feito.

[Escolhas finais do selecionador] Estar aqui já é um orgulho tremendo. Temos tanto jogador bom que não fez parte deste lote. A rotatividade na seleção é imensa, qualquer um pode jogar. A imagem desta seleção foi o "pique" que demos há bocado, quando estávamos num momento de transição ofensiva da Islândia ao minuto 80 e tal... A maneira como corremos todos para trás para aquela jogada não dar golo é o reflexo da nossa seleção. Vamos lutar todos. Estamos a remar para o mesmo lado.

[Regresso a Alvalade] É sempre especial quando jogo aqui. O público, tudo. Sinto muito orgulho em ver a minha família aqui. Neste estádio será sempre assim para o resto da minha vida. Este estádio diz-me muito. Também fiz história aqui. Estou muito feliz.»