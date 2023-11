Diogo Jota saiu lesionado na partida do fim de semana com o Manchester City, para a liga inglesa. O Liverpool ainda não divulgou oficialmente a gravidade da lesão, mas Jurgen Klopp afirmou, na antevisão do jogo da Liga Europa com o Lask Linz, que o avançado português vai estar ausente algum tempo.

O técnico alemão, de resto, referiu-se aos casos de Diogo Jota e do guarda-redes brasileiro Alisson Becker, confirmando que ambos não estarão disponíveis para o jogo desta quinta-feira, nem para o próximo na Premier League, com o Fulham.

«Estão ambos fora. Temos de observar dia a dia. O Alisson não vai jogar amanhã, nem no fim de semana e provavelmente também não joga na próxima semana. O Diogo Jota é capaz de demorar mais tempo, é um pouco mais sério», afirmou Klopp.

O Liverpool lidera o grupo E da Liga Europa, com nove pontos, mais dois do que o Toulouse, com quem perdeu na última jornada da prova. Esta quinta-feira recebe o Lask Linz, da Áustria, que é último classificado, com três pontos.