Os pais de Luis Díaz já estão instalados em Inglaterra, a recuperar de semanas de extrema emoção, à espera do filho que ainda vai realizar mais um jogo pela seleção da Colômbia. O Liverpool fretou um voo privado para levar a família do internacional colombiano a atravessar o Atlântico para passar o Natal e passagem de ano em tranquilidade.

Além dos pais de Luis Díaz, outros familiares próximos do jogador também viajaram para a Liverpool, de forma a que o jogador possa ter um final de ano sem novos sobressaltos.

Luis Díaz já tinha estado com os pais na passada terça-feira, quando regressou à Colômbia, para os jogos da seleção, poucos dias do pai ter sido libertado pela fação do Exército de Libertação Nacional.

A Colômbia joga no Paraguai na próxima terça-feira, em mais um jogo da fase de qualificação para o Mundial2026 e, depois, junta-se à família em Liverpool.