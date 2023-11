O Colômbia-Brasil, ganho pelos colombianos por 2-1, na qualificação para o Mundial 2026, ficou marcado pela estreia do futebolista do FC Porto, Pepê, na seleção brasileira, que permitiu um reencontro especial com outro jogador que passou pelos dragões, Luis Díaz.

Aos 88 minutos de jogo, pouco depois de ter entrado, aos 81, Pepê cruzou-se com Luis Díaz no relvado e ambos deram um abraço, visivelmente sentido, tendo trocado algumas palavras durante poucos segundos.

Luis Díaz foi mesmo o protagonista do encontro, com os dois golos que permitiram a vitória à Colômbia, num jogo de fortes emoções para o seu pai, recentemente libertado, na bancada.

Pepê e Luís Díaz cruzaram-se no FC Porto na primeira metade da época 2021/22. Em janeiro de 2022, o colombiano saiu para o Liverpool, clube que atualmente representa.