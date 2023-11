Parecia destinado.

Luis Díaz decidiu, na madrugada desta sexta-feira, o Colômbia-Brasil, ao apontar os dois golos da vitória por 2-1 ante os brasileiros, na quinta jornada da qualificação para o Mundial 2026.

O Brasil, que contou com o portista Pepê desde os 81 minutos (substituiu Renan Lodi), marcou primeiro, logo aos quatro minutos, por Gabriel Martinelli, após uma jogada com Vinicius Júnior, que saiu lesionado, aos 27 minutos.

Porém, na segunda parte apareceu Luis Díaz, com dois cabeceamentos certeiros, aos 75 e 79 minutos, e o pai emocionado na bancada. As imagens falam por si.

Com o pai, recentemente raptado e depois libertado, nas bancadas de Barranquilla, Díaz marcou na sequência de cruzamentos do jogador do Sp. Braga, Cristián Borja, que entrou ao intervalo, e do também ex-portista James Rodríguez, respetivamente.

¡EMPATÓ COLOMBIA!



A los 75 minutos, Luis Díaz marcó el 1-1 de Colombia ante Brasil. #EliminatoriasEnTyCSports. pic.twitter.com/ujqY1mXrM4 — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2023

O bis do jogador do Liverpool permitiu à Colômbia, que vinha de três empates, estrear-se a vencer o Brasil em eliminatórias de acesso ao Mundial e impor aos brasileiros uma também inédita segunda derrota seguida em qualificação, depois da derrota por 2-0 ante o Uruguai.

O jogo ficou ainda marcado, do lado do Brasil, pela estreia do jovem Endrick, de 17 anos, do Palmeiras, que entrou aos 81 minutos.

¡DOBLETE DE LUIS DÍAZ Y COLOMBIA LO DIO VUELTA!

A los 79 y tras haber marcado a los 75, el delantero cafetero marcó el 2-1 ante Brasil, con su padre -que había sido secuestrado- en la tribuna. #EliminatoriasEnTyCSports. pic.twitter.com/FRYOcPEija — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2023

Na classificação, a Colômbia é 3.ª classificada, com nove pontos. O Brasil é agora 5.º colocado, com sete. Pelo meio, a Venezuela é 4.ª, com oito. A Argentina, que perdeu também na última noite ante o Uruguai, é líder com 12 pontos, seguida dos uruguaios, com dez.

No resto da tabela, o Equador é 6.º com cinco pontos, os mesmos de Paraguai e Chile (7.º e 8.º), que empataram sem golos no outro jogo da noite. A Bolívia tem três pontos no 9.º lugar e o Peru é 10.º e último, com um ponto.

Na qualificação da CONMEBOL, apuram-se diretamente para o Mundial2026 os seis primeiros classificados e o sétimo vai a um play-off intercontinental.