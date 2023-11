O Uruguai venceu na noite de quinta-feira (madrugada desta sexta-feira em Portugal) na visita à Argentina, por 2-0, impondo, à quinta jornada sul-americana de qualificação para o Mundial2026, a primeira derrota e a primeira perda de pontos à atual campeã do mundo.

A formação comandada pelo argentino Marcelo Bielsa fez uma exibição de grande nível no La Bombonera, vencendo com tentos do defesa Ronald Araújo, aos 41 minutos, e do avançado ex-Benfica Darwin Núñez, aos 87 minutos.

O conjunto da casa, desinspirado, praticamente só respondeu em lances individuais de Lionel Messi, nomeadamente em dois livres diretos, um anulado pela barreira, aos 23 minutos, e outro pela barra, aos 57.

Com os benfiquistas Otamendi - que sofreu com a velocidade de Darwin - desde início e Di María a partir dos 53 minutos, a Argentina não evitou, assim, o segundo desaire nos últimos 52 jogos (mais 37 vitórias e 13 empates), após o 2-0 ante o Brasil, registado a 3 de julho de 2019.

O Uruguai alcançou o primeiro triunfo em solo argentino desde 1948 (então num amigável), face a uma formação de Lionel Scaloni que vinha de quatro vitórias e um saldo de 7-0 em golos nas quatro primeiras jornadas. Foi, também, a primeira vitória uruguaia ante os argentinos, em jogos de qualificação para Mundiais e a primeira do país ante a Argentina, desde 16 de outubro de 2013 (desde então, foram cinco vitórias para a Argentina e dois empates.

Apesar da derrota, a Argentina mantém a liderança da zona sul-americana de apuramento para o Mundial 2026, com 12 pontos, contra 10 do Uruguai, que ascendeu ao segundo lugar, descolando do Brasil, que manteve os sete e desceu ao 5.º lugar, após a derrota na Colômbia, numa noite com bis de Luis Díaz e muita emoção do seu pai, recentemente libertado, nas bancadas. Pelo meio, a Colômbia é 3.ª classificada com nove pontos e a Venezuela 4.ª, com oito. Seguem-se Equador (6.º com cinco), os mesmos de Paraguai e Chile (7.º e 8.º), que empataram sem golos no outro jogo da noite. A Bolívia tem três pontos no 9.º lugar e o Peru é 10.º e último, com um ponto.

Na qualificação da CONMEBOL, apuram-se diretamente para o Mundial2026 os seis primeiros classificados e o sétimo vai a um play-off intercontinental.