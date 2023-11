A Colômbia venceu o Brasil por 2-1, num duelo com emoções fortes, e o ambiente aqueceu na sala de imprensa do estádio em Barranquilla, após o apito final.

De acordo com as imagens disponíveis, a confusão teve origem num painel publicitário da Confederação Brasileira de Futebol. Funcionários colombianos e canarinhos começaram a discutir e, a certa altura, um colombiano (com uma camisola verde) agarrou um brasileiro.

«Não sabe respeitar as pessoas em sua casa? Você ainda vai jogar no Brasil», avisou um dos 'canarinhos'.

O membro do staff 'cafetero' foi afastado do local rapidamente por outros elementos da equipa de logística responsável pela organização do encontro, já com a polícia por perto, mas os brasileiros não se contiveram e acabaram por derrubar o colombiano, gerando novo foco de tensão.

Depois, já com a intervenção da polícia, os ânimos finalmente serenaram.

Ora veja: