Luis Manuel Díaz não jogou, mas foi uma das grandes figuras da noite em Barranquilla, durante a vitória da Colômbia frente ao Brasil (2-1).

O pai de Luis Díaz, raptado pelo Exército de Libertação Nacional (ELN) a 29 de outubro e libertado a 9 de novembro, regressou a um estádio de futebol, na companhia da esposa, e vibrou com os dois golos do extremo do Liverpool na reviravolta colombiana.

O antigo jogador do FC Porto garantiu o triunfo colombiano com dois cabeceamentos certeiros, aos 75 e 79 minutos, e não conseguiu conter as lágrimas.

Nas bancadas, Luis Manuel Díaz proporcionou um espetáculo à parte, num misto de euforia e libertação de parte da tensão acumulada ao longo das últimas semanas.

Ora veja: