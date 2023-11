Já a salvo e com a família, Luis Manuel Díaz assistiu à vitória da Colômbia sobre o Brasil (2-1), com dois golos de Luis Díaz, que deixou o pai emocionado nas bancadas.

O ex-FC Porto, ultrapassado o susto familiar devido ao sequestro do pai, continua com bons desempenhos e tem sido associado ao Barcelona.

«Até agora, ele (Luis) não me disse nada sobre o Barcelona, mas é verdade que o Luis é um adepto do Barcelona e seria o seu sonho ir para lá. Mas, até este momento, resta agradecer ao FC Porto e ao Liverpool pela forma como receberam o Luis. É fácil de trabalhar com o Luis, pela sua forma de ser, pela sua humildade, trabalho e entrega», disse o pai de Luis Díaz, em entrevista à Win Sports TV.

«Se se der a possibilidade de ir para o Barcelona… é uma equipa da elite, está entre as primeiras do mundo», acrescentou.

Luis Díaz, de 26 anos, está desde 2021/22 no Liverpool.