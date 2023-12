Nick Pope, guarda-redes do Newcastle, vai ter de ser submetido a uma intervenção cirúrgica, depois de se ter lesionado no ombro, no passado sábado, na vitória sobre o Manchester United (1-0). O internacional inglês de 31 anos enfrenta uma paragem a rondar os quatro meses, mas deve recuperar a tempo do Euro2024.

Eddie Howe, treinador dos Magpies, acredita que «ainda pode haver uma possibilidade» de Pope regressar a tempo do Campeonato da Europa do próximo verão, que vai decorrer na Alemanha.

«Ele está naturalmente desiludido porque vamos ter grandes jogos pela frente e, além disso, tem o Euro pela frente. É mais uma lesão estranha para nós. Não há dúvida de que ele precisa de ser operado, portanto vai ficar afastado por um período de tempo, pensamos que será à volta de quatro meses», destacou o treinador citado pela BBC.