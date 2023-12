O Sheffield United anunciou esta terça-feira o regresso de Chris Wilder ao comando da equipa técnica, depois de ter afastado Paul Heckingbottom, numa altura em que o clube está no último lugar da Premier League, com apenas cinco pontos, com onze derrotas nos primeiros catorze jogos.

Em declarações ao programa da BBC TalkSport, o príncipe Abdullah, proprietário do clube, referiu que Wilder «é o melhor tipo do planeta terra para tomar conta da equipa nesta altura». «O Chris ém muito otimista e pode salvar a época. Ele não pensa que é fácil, mas pensa que é possível», destacou.

Heckingbottom, que chegou ao clube em novembro de 2021, tinha conduzido a equipa ao primeiro escalão, com um segundo lugar no Championship, mas foi agora o primeiro treinador a ser afastado da Premier League esta temporada, depois de, no passado sábado, ter sido goleado pelo Burnley (0-5).

Chris Wilder, de 56 anos, já tinha passado pelo Sheffield United, de 2016 a 2021, conduzindo o clube da League One até à Premier League, onde se destacou, na primeira temporada, com surpreendentes vitórias sobre Arsenal, Chelsea e Tottenham.

Former Blades favourite Wilder returns on a contract until the summer of 2025. Alan Knill, Matt Prestridge and former Republic of Ireland international Keith Andrews will assist Wilder.#SUFC 🔴