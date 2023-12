Bernardo Silva também abordou o tema do novo formato do Mundial de Clubes, a partir de 2025. O internacional português falou na conferência de imprensa antes do jogo das meias-finais da edição deste ano, com o Urawa Red Diamonds, do Japão.

«Nós tentamos fazer o nosso trabalho, que é representar os nossos clubes, que nos pagam os salários», disse o jogador do Manchester City, considerando que a quantidade de jogos que os jogadores fazem atualmente «é um pouco de loucos, porque o risco de lesões aumenta muito».

No entanto, Bernardo Silva acrescentou que os jogadores têm de se adaptar à realidade.

«Não nos podemos queixar porque ganhamos muito dinheiro, mas para as pessoas que gostam do jogo, se tivermos tantos jogos durante tanto tempo, vamos acabar por perder energia e intensidade», acrescentou.