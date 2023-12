O Bounemouth-Luton, jogo da 17.ª jornada da Premier League que não foi concluído, vai jogar-se na totalidade, ainda numa data a decidir.

A partida foi interrompida ao minuto 59, quando Tom Lockyer, jogador do Luton, colapsou em campo, e foi suspensa poucos minutos depois, em concordância com todas as partes envolvidas no encontro.

Ora, segundo informou a Premier League esta quarta-feira, o jogo vai jogar-se na totalidade e não apenas a última meia-hora.

Na altura em que houve a interrupção, refira-se, registava-se um empate a uma bola no marcador.

