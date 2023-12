Christian Eriksen comentou o incidente de Tom Lockyer, do Luton Town, que teve um colapso cardíaco no jogo com o Bournemouth. Em declarações ao site «Betfred», o médio dinamarquês pediu ao capitão da equipa inglesa para seguir os conselhos dos médicos.

«Mais do que tudo espero que esteja bem, faço figas. Vi o que aconteceu, espero que ele tome para si todo o tempo necessário. O conselho que posso dar é que tome a melhor decisão possível. De acordo com o que os médicos digam, há que respeitar. Em resumo, tudo depende de como se sente e do que os médicos digam», disse.

Este foi o segundo incidente deste género de Lockyer, que já tinha sofrido um colapso cardíaco na final do Championship, em julho.

Eriksen também sofreu o mesmo problema no Euro 2020, frente à Finlândia, e passou a jogar com um desfibrilador, algo que pode acontecer agora com Lockyer.