O Luton Town confirmou, na tarde deste sábado, que o futebolista e capitão de equipa Tom Lockyer foi transportado ao hospital, depois de ter reagido ao ser assistido no Vitality Stadium, onde colapsou em pleno relvado, aos 59 minutos do jogo com o Bournemouth, da 17.ª jornada da Premier League.

«Todos esperamos e oramos pelo nosso líder e capitão Tom Lockyer, que felizmente respondeu e foi levado ao hospital. Não sabemos toda a extensão do que aconteceu e quais são os próximos passos nesta fase, mas agradecemos ao Bournemouth e às equipas médicas de ambos os lados pela sua resposta imediata, que foi absolutamente incrível», referiu o Luton, em nota oficial, através da rede social X, pedindo união em torno do internacional galês de 29 anos.

«Agora é a hora de todos os nossos jogadores, funcionários e adeptos unirem-se como sempre fazemos e dar o nosso amor e apoio ao Tom e à sua família. Os nossos pensamentos estão com ele e com todos eles [familiares», refere o clube.

«Lamentamos a todos os adeptos presentes que os jogadores de ambas as equipas não estivessem em condições de continuar o jogo depois de verem o seu querido companheiro de equipa e amigo ser retirado daquela forma, e que a equipa não pudesse continuar a gerir o jogo em tais circunstâncias, tendo que lidar com a situação. Agradecemos a todos pelos maravilhosos aplausos e cânticos pelo Locks [Tom Lockyer] dentro do estádio, num momento tão difícil», assinalou, ainda, o Luton.

O Bournemouth, adversário do Luton no duelo desta tarde, mostrou alívio pela reação de Lockyer após o sucedido e deixou um agradecimento «a toda a equipa médica pela ação rápida, bem como a todos dentro do estádio pelo apoio e união durante um momento difícil», referiu o Bournemouth.

Depois de interrompido, o jogo foi mesmo suspenso, com o marcador em 1-1.