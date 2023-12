O Fulham, de Marco Silva, perdeu fora de casa com o Newcastle por 3-0. João Palhinha foi titular nos «cottagers».

Logo aos 22 minutos, Raúl Jimenez, antigo jogador do Benfica, viu o cartão vermelho direto devido a uma entrada dura sobre Longstaff e deixou a equipa do treinador português a jogar com menos um jogador.

Com mais um homem em campo, o Newcastle aproveitou. Os golos ficaram reservados para o segundo tempo. Miley, aos 57 minutos, Almiron, aos 64 minutos, e Burn, aos 82 minutos, marcaram para a equipa de Eddie Howe.

Com este resultado, o Fulham fica na décima primeira posição do campeonato, com 21 pontos. O Newcastle sobe ao sexto posto, agora com 29 pontos.