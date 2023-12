A Premier League é, para muitos, o melhor campeonato de futebol do mundo e este Natal a liga inglesa vai, mais uma vez, fazer história.

Rebecca Welch vai tornar-se na primeira mulher a arbitrar um jogo da Premier League, enquanto Sam Allison vai ser o primeiro negro a ajuizar uma partida da liga inglesa em 15 anos.

Welch vai ser a árbitra do jogo entre o Fulham, de Marco Silva e João Palhinha, e o Burnley, no dia 23 de dezembro. Já Allison vai ficar encarregue do duelo entre o Sheffield United e o Luton Town, no Boxing Day.

O último negro a apitar um jogo da Liga Inglesa foi Uriah Rennie, em 2008.

