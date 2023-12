O Chelsea conseguiu um triunfo importante no regresso a Stamford Bridge, depois de duas derrotas seguidas fora de casa (Everton e Manchester United).

A primeira parte do jogo com o Sheffield United foi equilibrada, com poucas situações de perigo.

Mauricio Pochettino manteve a confiança em Sterling, Palmer, Mudryk e Jackson, apesar da baixa produtividade, e acabou por ser recompensado já que foram eles que construíram a vitória, na segunda parte.

Aos 54 minutos, Sterling assistiu Cole Palmer para o primeiro golo. Sete minutos depois, foi Palmer que ofereceu o golo a Jackson.

O Sheffield United não teve capacidade para responder, apesar das alterações efetuadas por Chris Wilder.

O novo técnico tinha conseguido uma primeira vitória na jornada anterior, sobre o Brentford, mas a equipa continua na última posição, com oito pontos.

O Chelsea subiu ao décimo lugar, com 22.