O Luton Town informou neste domingo que Tom Lockyer ainda se encontra no hospital a fazer testes e exames, depois de ter sofrido uma paragem cardíaca no jogo com o Bournemouth.

«O nosso capitão Tom Lockyer ainda permanece no hospital, após a paragem cardíaca que sofreu ontem em campo, contra o Bournemouth, e ,compreendemos que os torcedores estão preocupados. O Tom ainda está a realizar testes e exames e aguarda os resultados, antes de determinar os próximos passos na sua recuperação», pode ler-se na publicação que o clube fez na rede social X.

O clube inglês apelou também ao respeito pela privacidade do jogador e da sua família, depois do sucedido.

«Todos nós queremos o melhor para o Tom, para a sua parceira Taylor e toda a família Lockyer. Pedimos educadamente que a privacidade deles seja respeitada neste momento difícil», escreveu o clube.

O jogador galês já tinha vivenciado um episódio semelhante, em maio deste ano, depois de cair inanimado, na partida frente ao Coventry, a contar para o playoff de acesso à Premier League.