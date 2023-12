Como 1907, da Série B italiana, anunciou, esta quarta-feira, que Osian Roberts irá ser o treinador principal (interino) até ao final da temporada, cargo que estava a ser ocupado por Cesc Fàbregas há um mês.

Apesar dos bons resultados - três vitórias, um empate e uma derrota - o antigo médio espanhol deixa de ser o técnico principal e passa a fazer parte da equipa de assistentes de Roberts.

Osian Roberts é um treinador galês de 58 anos que tem no seu currículo passagens pelo Crystal Palace, da Premier League, e pela seleção do País de Gales. No que resta da época, será também Chefe de Desenvolvimento do Como 1907 e no final da temporada vai assumir esta função em tempo integral.

«Estamos entusiasmados em receber Osian Roberts em nossa família do futebol. Com o seu histórico excepcional no desenvolvimento de jogadores e treinadores, imaginamos Roberts como um arquiteto de sucesso de longo prazo em todas as faixas etárias e níveis. Acreditamos que com esta nomeação temos a experiência certa para criar o modelo para a ambiciosa visão de jogo do Como. Juntos embarcaremos numa nova era de sucesso futebolístico», referiu Fàbregas que também é acionista do clube.

Esta época, o Como encontra-se em terceiro lugar, com 31 pontos, em zona de subida à primeira divisão italiana.