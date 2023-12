O Palmeiras de Abel Ferreira confirmou a contratação de Bruno Rodrigues, antigo avançado do Famalicão que nas duas últimas épocas representou o Cruzeiro. O avançado de 26 anos assinou contrato até dezembro de 2028 e em janeiro já vai estar à disposição do novo campeão brasileiro.

Bruno Rodrigues jogou as duas últimas temporadas no Cruzeiro (13 golos em 49 jogos), por empréstimo do Tombense que também já o tinha cedido ao Famalicão em 2021 (40 jogos, 8 golos). O Palmeiras adquiriu 80 por cento do passe do jogador, mas os clubes não revelaram os valores envolvidos no acordo.

«Vários clubes me queriam, mas o Palmeiras é um gigante no futebol, ganhando muitos títulos ultimamente, e isso fez-me escolher. Estou muito feliz e muito motivado», destacou o avançado já com a camisola do Verdão vestida.

Antes de chegar ao Cruzeiro, onde trabalhou com Pepa, Bruno Rodrigues já tinha jogado no Atlético Paranaense, Paraná, Ponte Preta e São Paulo e já conhece vários dos jogadores do plantel do Palmeiras.

«Sou um jogador rápido, que gosta do um contra um. Jogo de nove também, estou aqui para ajudar o Palmeiras onde o professor Abel me pedir. Vou fazer a função, dar meu melhor e buscar ajudar meus companheiros e o clube. Já joguei com Weverton, Rony, Veiga, Breno Lopes. São pessoas sensacionais, espero que me recebam bem», destacou ainda o avançado.

Bruno Rodrigues é o segundo reforço de Abel Ferreira para 2024, depois do médio Anibal Moreno, proveniente dos argentinos do Racing Club.