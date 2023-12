O Palmeiras emitiu um comunicado, esta sexta-feira, depois de um reunião entre Abel Ferreira e a presidente do clube, Leila Pereira.



O campeão brasileiro diz que o técnico português «reforçou ter contrato vigente» até 2024 em conversa com a líder do clube, dando a entender que este vai cumpri-lo. O Verdão refere ainda que a nova temporada já está a ser planeada entre direção e equipa técnica.



Lembre-se que Abel não garantiu que iria continuar no Palmeiras após a conquista do bicampeonato brasileiro.





O comunicado do Palmeiras na íntegra:





Em reunião com a presidente Leila Pereira, nesta sexta-feira (08), na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira reforçou ter contrato vigente com o Palmeiras até dezembro de 2024. Leila e Abel avaliaram os objetivos alcançados pelo clube em 2023, com a conquista de três títulos em cinco competições disputadas, e deram continuidade ao planejamento para a próxima temporada, que tem sido desenvolvido há meses pela comissão técnica em conjunto com o Departamento de Futebol.