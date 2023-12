Depois de ter deixado o futuro em aberto na última noite, após a conquista do Brasileirão, Abel Ferreira abordou novamente a continuidade no Palmeiras esta quinta-feira e a resposta surgiu num tom mais positivo.

«Acho que sim», respondeu o técnico português depois de ser questionado se estaria no Verdão em 2024, à margem do Prémio Bola de Prata.

Já quando subiu ao palco, para receber o prémio de melhor treinador do Brasileirão, Abel não escondeu a emoção e reconheceu que tem de pensar sobre os próximos passos.

«Fiz escolhas, nos últimos anos, a pensar no eu, no que é melhor para a minha carreira. Nunca foi o que é melhor para a minha família. Chegou a altura de pensar neles», afirmou.

«A única coisa que posso dizer é que vou decidir com o coração e com a cabeça. O futebol tem um impacto muito negativo na nossa formação enquanto homens e mulheres. Somos muito egoístas e egocêntricos, por isso é tão difícil gerir egos no futebol», completou.

Durante o clima de festa no Mineirão, recorde-se, Abel tinha assumido que não podia «garantir nada» e que precisava de tirar um período de descanso. O treinador luso é o alvo prioritário do Al Sadd, do Qatar.