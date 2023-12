Leila Pereira, presidente do Palmeiras, vai fazer de tudo para manter Abel Ferreira. Após a conquista do campeonato brasileiro, a dirigente deu uma entrevista ao canal SporTV, onde abordou o futuro do treinador português.

«O Abel Ferreira tem contrato até dezembro de 2024. Nós estávamos muito focados na conquista do título. No Palmeiras escolhemos os objetivos. Este era um campeonato muito importante para nós e conseguimos conquistá-lo. Agora vou comemorar porque hoje é dia de festejar. Calma... vamos por partes!»

Leila Pereira diz que ainda não falou com Abel Ferreira, mas afirma que vai fazer «o possível e o impossível» para manter o treinador português no Palmeiras.

«Não conversei com o nosso treinador. Ele continua a trabalhar da mesma forma, mas esta polémica começou na imprensa há pouco tempo. Como estávamos focados no campeonato, não quis desfocar. Uma coisa o adepto pode ter certeza: eu desejo que o Abel Ferreira fique por muito tempo no Palmeiras. E vou fazer o possível e o impossível».

O Al-Saad, do Catar, apresentou uma proposta a Abel Ferreira, que termina contrato com o Palmeiras no final do mês e pode começar a trabalhar na equipa catari já no início do próximo ano.

O treinador português está no conjunto canarinho há três temporadas e conquistou nove títulos pelo Palmeiras, que se sagrou bicampeão brasileiro esta madrugada.