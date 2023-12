Abel Ferreira pode ter encerrado o ciclo no Palmeiras com a conquista do Brasileirão.

Após o empate diante do Cruzeiro (1-1), o treinador português, que é pretendido pelo Al Sadd, não garantiu se fica ou sai do Verdão.

«Sabem que eu tenho contrato, mas no futebol não se pode garantir nada. Quando vim para cá não garanti títulos, só garanti trabalho de qualidade. Tenho contrato e qualquer coisa que aconteça… eu não sei se vai acontecer. Mas sabem que estou cansado e preciso de férias. Só de pensar que no dia 17 já começamos a competir… é muito difícil para mim», confessou o português aos microfones da Sportv.