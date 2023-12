Abel Ferreira é o alvo prioritário dos qataris do Al Sadd, mas, após a conquista do Brasileirão, os adeptos do Palmeiras mostraram que querem a continuidade do treinador português.

Quando a equipa estava em cima do palco para receber o troféu, os adeptos do Verdão cantaram "Fica, Abel". O treinador esboçou um largo sorriso e até imitou um festejo de Cristiano Ronaldo, ao apontar os dedos para o chão, como se estivesse a dar a entender que ficava no Palmeiras.