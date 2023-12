Focado na conquista do Brasileirão, o Palmeiras tem, ao mesmo tempo, discutido internamente o futuro de Abel Ferreira, que é o alvo prioritário do Al-Sadd, do Qatar. Os dirigente alviverdes temem nesta altura pelo pior cenário.

O Maisfutebol sabe que Abel está em negociações o Al Sadd e muitos membros da direção do emblema paulista, e também alguns jogadores do plantel, acreditam pela primeira vez na saída do técnico português. Até pelo silêncio do treinador nos últimos dias.

Ao contrário de outras ocasiões, quando revelou as propostas que recebeu e, na sequência, avisou que cumpriria o contrato, Abel Ferreira está por agora calado. Por enquanto, não fez qualquer comentário sobre os avanços dos qataris.

Desejo antigo do clube de Doha, Abel Ferreira tem total aprovação do compatriota Antero Henrique, que, recorde-se, é responsável pela Qatar Stars League. Todas as movimentações de mercado no país passam pelo ex-dirigente de FC Porto e PSG.

O Al-Sadd, inclusivamente, já comunicou nos bastidores que aceita pagar a cláusula de rescisão de Abel no Palmeiras: cerca de três milhões de euros. O vínculo do português de 44 anos é válido até dezembro de 2024.

Pessoas próximas de Abel também acreditam que o treinador, cada vez mais incomodado com os problemas do futebol brasileiro, sairia por cima logo depois de um eventual título do Brasileirão, o segundo pelo clube alviverde.