Filipe Luís anunciou o final da carreira, através de um vídeo divulgado nas redes sociais. O internacional brasileiro, de 38 anos, vai despedir-se oficialmente dos relvados no duelo entre o Flamengo e o Cuiabá, no próximo domingo.



«Gostaria de comunicar que me vou retirar do futebol profissional. Foi uma decisão muito, muito difícil. Quem me conhece sabe que sempre disse que gostava de jogar até aos 45 anos, mas infelizmente não é possível. Este ano tive vários problemas físicos e senti dificuldades em disputar a minha posição na equipa titular e sempre prometi a mim mesmo que, quando não estivesse em condições de jogar ao mesmo nível, iria tomar a decisão de parar. Resolvi comunicar à direção do Flamengo, porque o clube merece alguém à altura, capaz de disputar 60/70 jogos e lutar por um lugar na equipa inicial de forma justa», começou por dizer.



«Como já disse, voltei para o Brasil para jogar no Flamengo. Prefiro retirar-me do que começar uma nova empreitada. O sentimento que fica é um: gratidão. Gratidão à direção, que apostou em mim e foi buscar-me a Madrid, por cada adepto que me apoiou, cantou o meu nome no estádio, escreveu-me no Instagram, criticou-me, gritou o meu nome na rua. Muito obrigado. Foram os melhores anos da minha vida, sem dúvida. E domingo, às 16h00, no estádio mais especial do mundo, no estádio onde sempre sonhei jogar, o Maracanã, vai ser o meu último jogo diante de vocês», acrescentou ainda.



O lateral-esquerdo fecha este capítulo com 18 títulos: uma Taça das Confederações, uma Recopa, duas Supertaças europeias, uma Copa América, duas Libertadores, duas Ligas Europa, dois campeonatos brasileiros, duas supertaças do Brasil, uma Taça do Brasil, uma Liga espanhola, uma Taça do Rei de Espanha, uma Taça da Liga inglesa e uma Premier League.



«Gostaria de contar com a presença de todos nesta linda festa, que o Flamengo consiga ganhar e que eu consiga despedir-me e retribuir um pouco o carinho que me deram. Quem me conhece sabe que não gosto de viver do passado, gosto de pensar para a frente. Portanto, quero fechar este capítulo e começar uma nova história no futebol, onde vivi toda a minha vida. Todas as emoções possíveis: alegria, tristeza, frustrações, lesionei-me, fui campeão, tudo o que eu pude viver na minha vida. A pessoa que me tornei hoje deve-se a este desporto maravilhoso. Portanto, nunca te abandonarei. Até breve», concluiu o defesa.

Filipe Luís foi internacional pelo Escrete em 44 ocasiões e passou por clubes como Figueirense, Ajax, Real Madrid Castilla, Deportivo da Corunha, Atlético de Madrid, Chelsea e Flamengo.