Já era praticamente uma miragem, mas agora tornou-se impossível: o Bragantino, de Pedro Caixinha, perdeu na receção ao Fortaleza (2-1) e já não tem hipóteses matemáticas de conquistar o título do Brasileirão.

A jogar em casa, a equipa do técnico português não entrou bem no jogo e viu-se a perder por 2-0 aos 24 minutos: Yago Pikachu abriu o marcador, Calebe ampliou a vantagem.

O Bragantino reduziu em cima do intervalo, por Eduardo Sasha, mas não conseguiu inverter o rumo dos acontecimentos no segundo tempo, onde ainda viu Eric Ramires (74m) e Alerrandro (78m) serem expulsos.

Com este resultado, a equipa de Caixinha, agora com três derrotas consecutivas, está em sexto lugar, com 59 pontos: no entanto, garantiu a presença na pré-eliminatória da Libertadores, fruto do empate do Athletico Paranaense diante do Cruzeiro. O Fortaleza é 11.º, com 48.

Por sua vez, o Goiás, com Raphael Guzzo no banco, perdeu em casa do Grémio, por 2-1, e viu confirmada a descida de divisão.

Everton Morelli até marcou primeiro para os visitantes, aos 28 minutos, mas Ferreira e Cristaldo, aos 50 e 57 minutos, respetivamente, deram a volta ao marcador.

A duas jornadas do fim, o Grémio garante a qualificação para a Taça Libertadores, ao passo que o Goiás já não tem hipótese de chegar aos lugares de permanência.