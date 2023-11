A corrida ao título no Brasileirão parece ser uma questão de ver quem tropeça menos vezes na reta final da prova.

Depois da queda vertiginosa do Botafogo, que há um par de meses parecia poder encomendar as faixas de campeão, surgiu a consistência do Palmeiras, o atrevimento do Red Bull Bragantino, e a espantosa ascensão de Flamengo e Atlético Mineiro.

Estes últimos orientados por treinadores gaúchos, experientes, ex-selecionadores do Brasil, Tite e Luiz Felipe Scolari. Eles que andavam zangados há 13 anos, mas trocaram um caloroso abraço antes do jogo desta jornada.

O ambiente estava a favor do Flamengo, empatado em pontos com o Palmeiras na liderança e, aparentemente, em grande forma. O Atlético Mineiro, com mesnos três pontos, precisava de ganhar para não se ver afastado da discussão a duas jornadas do fim.

Levou a melhor o ‘Galo’ de Scolari, com uma vitória por 3-0 que reflete, de facto, a superioridade em campo.

Hulk fez um passe delicioso para Paulinho inaugurar o marcador, logo aos oito minutos; no arranque da segunda parte, Paulinho fugiu a ‘todo o mundo’ para dobrar a vantagem; aos 82, Rubens fechou o resultado, matou o jogo e (quase) as aspirações do Flamengo, que caiu para terceiro, com os mesmos pontos do adversário desta noite e (ainda) do Palmeiras.

Só que a equipa de Abel Ferreira ainda joga com o América nesta jornada e pode voltar a isolar-se no comando.