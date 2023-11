Não há forma de o Botafogo aprender que os jogos têm mais de 90 minutos! A equipa que liderou o Brasileirão de forma confortável voltou a desperdiçar pontos e pode ver o Palmeiras ficar mais longe no topo da classificação.

A jogar em casa, o ‘Fogão’ até marcou cedo, frente ao Santos, que ainda não garantiu a manutenção. Danilo Barbosa inaugurou o marcador aos onze minutos, a passe de Eduardo.

O jogo parecia controlado e os adeptos do Botafogo já se preparavam para festejar o regresso às vitórias, quando o Santos empatou, já no período de compensação, por Messias.

Foi o terceiro empate seguido do Botafogo, que já não vence há oito jogos, desde meados de outubro. Igualou o Palmeiras no primeiro lugar, com 62 pontos, mas a equipa de Abel Ferreira ainda não jogou nesta jornada.

O Santos é 14º com 43 pontos, dois acima da zona de despromoção.

Hulk arrasa o Grémio

Quem está cada vez mais na luta pelo título é o Atlético Mineiro, que surge muito forte nesta reta final de campeonato. A equipa do Luiz Felipe Scolari despachou o Grémio por 3-0 e passou a equipa de Porto Alegre na classificação.

Guilherme Aranha marcou o primeiro, aos 25 minutos. Depois, na segunda parte, apareceu a força de Hulk. O antigo avançado do FC Porto fez a assistência para o segundo golo, apontado pelo argentino Matias Zaracho, e marcou ele próprio o terceiro, oito minutos depois, aos 58.

O Atlético Mineiro subiu ao terceiro lugar, com 60 pontos; O Grémio caiu para quinto, com 59.