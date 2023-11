Num dos grandes jogos da 34.ª jornada do Brasileirão no que toca à disputa pelo título, houve empate a duas bolas entre o Bragantino e o líder Botafogo (2-2), na tarde deste domingo.

A equipa treinada pelo português Pedro Caixinha esteve a ganhar cedo na partida, permitiu a reviravolta, mas acabou a resgatar um ponto.

Thiago Borbas deu vantagem ao Bragantino, aos três minutos, mas o Botafogo deu a volta ao marcador ainda na primeira parte, já depois da saída por lesão de Tiquinho Soares, aos 20 minutos. Os golos da cambalhota no marcador foram apontados por Victor Sá (35m) e Carlos Eduardo (37m).

Porém, o Bragantino acabou a empatar o jogo com o bis de Thiago Borbas, na segunda parte, no sexto de 11 minutos de compensação dados.

O Botafogo soma a sexta jornada seguida sem vitórias, mas põe fim a quatro derrotas seguidas. Passa a somar 60 pontos, no segundo lugar, mas com menos um jogo do que o Palmeiras, líder à condição com 62 pontos. O Bragantino, que em caso de vitória ultrapassaria o Botafogo, tem 59 pontos no 4.º lugar, mas menos um jogo do que o Palmeiras.

Quem também tem 59 pontos é o Grémio, 3.º classificado, derrotado na receção ao Corinthians (0-1), à mesma hora do Bragantino-Botafogo. Um golo de Ángel Romero, aos 32 minutos, decidiu o jogo a favor dos visitantes e também permitiu à equipa treinada por Abel Ferreira ficar isolada no comando da tabela, sendo que o Grémio tem os mesmos 34 jogos do que o Palmeiras.

Continua ao rubro a disputa pelo título no Brasileirão, que tem ainda à espreita o Flamengo, 5.º classificado com 57 pontos e, tal como Bragantino e Botafogo, com menos um jogo do que Palmeiras e Grémio.