O Palmeiras venceu na madrugada deste domingo o Internacional por 3-0, na Arena Barueri, e assumiu a liderança provisória do Brasileirão.

A equipa de Abel Ferreira tira provisoriamente o comando ao Botafogo, que era líder desde o início do campeonato, e só joga este domingo em casa do Red Bull Bragantino orientado pelo também português Pedro Caixinha.

Zé Rafael inaugurou o marcador aos 39 minutos, antes do prodígio Endrick (59m) e de Rony (88m), que voltou a sair do banco, sentenciarem na segunda parte o resultado.

Com este triunfo em jogo da 34.ª jornada, o Palmeiras comanda o campeonato brasileiro com 62 pontos, mais três do que o Botafogo (59), líder isolado desde a 2.ª jornada, que neste momento tem dois jogos a menos.

Antes do triunfo do «Verdão», o Flamengo comprometeu as aspirações de lutar pelo título ao empatar a uma bola, no Maracanã, no clássico frente ao Fluminense.