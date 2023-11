O Santos está no 15º lugar do Brasileirão, apenas com dois pontos de vantagem sobre a zona de despromoção.

Depois desta derrota, em casa, restam-lhe duas partidas para somar os pontos necessários para se manter na Serie A.

O Fluminense, que como campeão da Libertadores já tem o regresso à competição garantido e joga sem pressão no campeonato, estando longe do topo da tabela, jogou de forma descontraída e expôs todas as fragilidades do adversário.

Golos de Martinelli, aos dez minutos, e do colombiano Jhon Arias, aos 39, deram ao ‘Flu’ uma vantagem confortável antes do intervalo.

Na segunda parte, o argentino Germáan Cano ainda aumentou para 3-0, aos 59.