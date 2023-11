Com a derrota do Botafogo, o Palmeiras ficou com caminho aberto para alargar diferenças no topo da tabela do Brasileirão… mas escorregou. A equipa de Abel Ferreira visitou o Fortaleza e empatou a dois golos, na 35.ª jornada do campeonato.

O Verdão esteve aquém das expectativas na primeira parte e, aos 20 minutos, sofreu o 1-0, da autoria de Thiago Galhardo.

Na segunda parte, a tarefa da equipa de Abel ficou ainda mais complicada aos 60 minutos, quando Gustavo Gómez foi expulso com cartão vermelho direto, por travar um adversário que seguia isolado na direção da baliza.

Em inferioridade numérica, o Palmeiras ainda reduziu, por Raphael Veiga (66m), mas os anfitriões passaram para a frente do marcador logo de seguida, graças ao golo de Calebe (70m).

Porém, mesmo com menos um, os visitantes chegaram ao empate, aos 77 minutos, por Zé Rafael.

Na reta final, face à importância de assegurar um ponto fora de casa a jogar com 10, Abel Ferreira mexeu a pensar em segurar o resultado e o Palmeiras recuou no terreno, tendo apostado no contra-ataque.

À mesma hora, o Flamengo venceu o América em Minas Gerais, por 3-0. Com este resultado, a equipa de Tite apanhou o Palmeiras na liderança.

O ex-Benfica Everton Cebolinha abriu o marcador aos 29 minutos e ainda somou uma assistência, para o último golo da partida, da autoria de Everton Ribeiro (85m). Pelo meio, Pedro (50m) anotou o outro golo do Mengão.

Já o RB Bragantino, de Pedro Caixinha, ficou mais longe da luta pelo título, ao perder em casa do Internacional, por 1-0, graças a um golo de penálti de Enner Valencia (30m).

Face a estes resultados, numa altura em que faltam três jornadas por disputar, o Palmeiras continua na primeira posição, com 63 pontos, os mesmos do Flamengo, que é segundo classificado. Seguem-se Botafogo (62), Atlético Mineiro (60), Grémio (59) e RB Bragantino (59).

Também este domingo, o Cuiabá, de António Oliveira, empatou a zero em casa do São Paulo. A equipa do treinador português ocupa o nono lugar do Brasileirão, em zona de apuramento para a Taça Sul-Americana.

Resultados e classificação do campeonato brasileiro